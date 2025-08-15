Pintor morre ao levar choque elétrico e cair de andaime em obra 

Caso foi registrado em Cupira, no Agreste pernambucano. Há informações de que o trabalhador sofreu a descarga elétrica e caiu de uma estrutura metálica que estava a cerca de 10 metros do solo

Morte de trabalhador aconteceu em obra no Agreste (Redes Sociais )

Um pintor morreu depois de levar um choque elétrico e cair de um andaime em um imóvel que está em obra, em Cupira, no Agreste pernambucano.

Segundo informações repassadas em redes sociais, o acidente envolvendo Cláudio José da Conceição, de 45 anos, aconteceu na quinta (14).



]Conhecido como “Cau Pintor”, ele levou a descarga elétrica e caiu de um andaime, que estava a cerca de 10 metros do solo.

Ainda segundo informações de redes sociais, Cláudio prestava serviços de pintura para uma empresa.

Populares relataram que, no momento do acidente, ele não utilizava equipamentos de proteção individual (EPIs).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a morte foi confirmada no local.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que registrou, por meio Delegacia de Cupira, uma ocorrência de “morte a esclarecer”.

“A vítima um homem de 45 anos, foi encontrada sem vida, ao lado de uma estrutura metálica numa residência no município de Cupira. As diligências foram iniciadas e continuam até o esclarecimento total do caso”, acrescentou.



Estatísticas



Pernambuco registrou um acidente grave ou morte de trabalhadores, durante o expediente, a cada cinco dias, nos primeiros sete meses deste ano, segundo a Auditoria Fiscal do Trabalho no estado.

A chefe de Fiscalização de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego em Pernambuco, Simone Holmes, disse ao Diario que acidente de trabalho é tudo o que acontece durante o exercício do trabalho a serviço de uma empresa ou de um empregador doméstico e que provoca alguma lesão, alguma perturbação, que comprometa a capacidade para o trabalho, ou adoecimento, ou até a morte.

“Tudo que acontece com o trabalhador na prestação de serviços para alguém ou para um empregador é considerado acidente de trabalho, inclusive as doenças”, aponta.

Foram 18 mortes contabilizadas e 24 acidentes típicos graves de trabalhadores no Estado entre janeiro e julho de 2025. Em 2024, foram registrados 17.200 mil acidentes de trabalho.

“Os acidentes e doenças do trabalho representam um grave problema de saúde pública, pela sua elevada frequência e gravidade, grande proporção de casos fatais e adoecimentos, alto custo social agregado a estes eventos. Impactam diretamente as famílias, as empresas, o sistema de saúde e toda a sociedade”, explica Simone.

Os principais setores envolvidos na ocorrência de acidentes de trabalho em Pernambuco são serviços hospitalares, fabricação de açúcar, hiper e supermercados, coleta de resíduos, construção e transporte de cargas.

“Os setores que mais notificam acidente de trabalho são o setor saúde e com muitos acidentes de menor gravidade, com instrumentos perfuro-cortantes. Mas tem outros setores também, o setor de construção civil,

em que os acidentes principais são aqueles ocorridos por queda, choque elétrico, às vezes, desabamento. Os acidentes, na maioria, são acidentes típicos, que ocorrem no ambiente de trabalho, por exemplo, no transporte de carga durante o deslocamento dos motoristas. Registrando que o motorista de carga é a categoria que mais morre no país”, destaca a auditora fiscal do trabalho.