Polícia prende suspeitos de envolvimento em assassinato de vereador em Alagoinha

Vereador foi assassinado a tiros em abril deste ano

A Polícia Civil de Pernambuco realizou, na manhã desta quinta-feira (14), uma operação para cumprir mandados de prisão e busca contra suspeitos ligados ao assassinato do vereador Ezio Galindo Cordeiro (Podemos), ocorrido em abril deste ano em Alagoinha, no Agreste.

A ação, realizada em Alagoinha e Venturosa, resultou na prisão de dois homens, um deles assessor parlamentar, e na apreensão do celular de um vereador suplente, que é investigado por suposta participação no crime. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Civil, um dos detidos foi flagrado com um revólver calibre 38 e um veículo adulterado; o outro portava uma espingarda. O vereador suplente deverá comparecer à delegacia, acompanhado de advogado, para prestar depoimento.

Os dois homens presos foram ouvidos e liberados após pagamento de fiança. Ambos negaram qualquer envolvimento no homicídio. O material apreendido passará por perícia.

Relembre o caso

Ezio Galindo, conhecido como Ezinho Construção, era empresário e exercia seu primeiro mandato como vereador, eleito em 2024 pelo Podemos. Ele foi baleado na manhã de 26 de abril e chegou a ser socorrido pelo Samu até o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos.

O partido do qual o vereador fazia parte disse que ele foi vítima de “uma violência brutal”.

“Ezinho era esperança, trabalho e dedicação pelas pessoas. Seu legado de coragem e de luta viverá para sempre".