Hytalo Santos se manifesta: "Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores"

Hytalo Santos fez o primeiro pronunciamento desde que sofreu as acusações do youtuber Felca

Influenciador digital Hytalo Santos (Foto: Reprodução)

O influencer Hytalo Santos fez o primeiro pronunciamento desde que foi acusado de adultização e exploração infantil pelo youtuber Felca, no início desta semana. A declaração do influencer foi feita por meio de nota oficial, enviada à CNN Brasil nesta quarta-feira (14).

No documento, Hytalo afirmou repudiar as acusações feitas contra ele e que sua trajetória “sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”. Ele garante sua inocência e diz que não irá aceitar que sua imagem seja manchada por “narrativas infundadas”: “seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida”.

Na manhã desta quinta-feira (14), a Justiça da Paraíba autorizou uma nova operação de busca e apreensão na casa do influenciador digital, conduzida pela Polícia Militar. Hytalo não estava no local quando as autoridades chegaram. O material recolhido no imóvel - celulares, câmeras, computadores e HD’s - será encaminhado para a perícia.

Segundo a nota enviada à CNN, ele está em São Paulo há um mês, mas garantiu estar à disposição das autoridades “para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”.

O caso envolvendo o influencer Hytalo Santos repercutiu nas redes sociais após uma denúncia feita em vídeo pelo youtuber Felca. Na acusação, Felca expõe conteúdos do influencer que envolvem a exposição e exploração de menores de idade.

Desde a publicação do vídeo, a Justiça da Paraíba suspendeu as redes sociais de Hytalo o proibiram de manter contato com os menores citados na investigação, além de ordenar a desmonetização do seu trabalho como influenciador digital.

Confira a nota na íntegra:

"Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”