Defesa deixa caso de Hytalo Santos; influencer pode ser preso após buscas
Casa do influenciador Hytalo Santos em João Pessoa (PB) foi alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira (13/8)
Publicado: 14/08/2025 às 09:15
Influencer Hytalo Santos (Foto: Reprodução/Instagram)
A casa do influenciador Hytalo Santos, no bairro Portal do Sol, em João Pessoa (PB), foi alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira (13/8). A operação, conduzida pela Polícia Militar, foi autorizada pela Justiça a pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB).
Ao chegarem, os policiais encontraram a mansão esvaziada e com portas fechadas. A administração do condomínio informou que Hytalo teria deixado o local levando equipamentos antes da ação. O objetivo da operação era apreender celulares, computadores, câmeras, HDs e pendrives, que seriam enviados para perícia.
As buscas foram autorizadas pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa. Ele afirmou ao g1 que, caso a saída de Hytalo seja interpretada como tentativa de obstruir as investigações, ele pode ser preso preventivamente.
Leia a matéria completa no portal Metrópoles.