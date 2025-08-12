Justiça proíbe Hytalo Santos de se aproximar de menores após denúncia

A promotora Ana Maria França, que atua no processo, requisitou que os conteúdos publicados pelo influenciador deixem de gerar receita.

Influenciador Hytalo Santos (Reprodução/Redes sociais)

A Justiça da Paraíba determinou que Hytalo Santos não tenha qualquer contato com os menores de idade que aparecem em seus vídeos.

O pedido partiu do Ministério Público, com base em uma ação civil pública, e já teve aval judicial. A liminar, que saiu na tarde desta terça-feira (12/8), também determina o bloqueio imediato de Hytalo em todas as plataformas digitais.

A promotora Ana Maria França, que atua no processo, requisitou que os conteúdos publicados pelo influenciador deixem de gerar receita.

Para conferir o texto completo, acesse o Metrópoles.