Moraes brinca com influencer "advogado de Moraes": "Defender nos EUA"

Alexandre de Moraes e Mizael Silva (Reprodução/Redes Sociais)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) brincou com o influenciador Mizael Silva, conhecido como “o advogado de Moraes” nas redes sociais, durante evento intitulado “Leis e Likes: o papel do Judiciário e a influência digital”, nesta quarta-feira (13/8). Ao descer do elevador e encontrar Mizael, Moraes riu e disse: “Eu estou precisando de advogado para me defender nos EUA”.

Mizael garantiu ao ministro : “Advogado o senhor já tem”. Em clima de descontração, os influencers presentes na Corte acompanharam a brincadeira. Em meio a animosidades com o governo dos Estados Unidos e com fortes investidas de parlamentares contra a Corte, o STF, em parceria com o Redes Cordiais, reuniu influenciadores digitais para mostrar o funcionamento do Supremo e investir na divulgação de imagem positiva.

De acordo com o STF, nenhum influencer recebeu cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas.

