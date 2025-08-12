Quem é Sidney Oliveira, empresário do ramo farmacêutico preso em SP

Sidney Oliveira, 71 anos, é fundador de uma rede de farmácias. Ele foi preso nesta terça em uma operação do MPSP contra esquema de corrupção

Empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma (Foto: Reprodução/Metrópoles)

O empresário Sidney Oliveira, preso em uma chácara na cidade de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, nesta terça-feira (12/8) durante operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretária de Estado da Fazenda, tem 71 anos e é fundador da rede de farmácias Ultrafarma.

Ele nasceu no dia 15 de novembro de 1953 na cidade de Nova Olimpia, interior do Paraná. Começou a trabalhar aos 9 anos de idade em uma farmácia da cidade e formou uma rede em conjunto com outros estabelecimentos da região até o fim dos anos 1980, quando decidiu vender tudo e se mudar para São Paulo.

Na capital paulista, o empresário abriu uma farmácia na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, que funcionou por quase 10 anos.

