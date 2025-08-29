Empresários são presos suspeitos de envolvimento em plano do PCC para matar promotor

Segundo o MP-SP, o responsável pelos crimes é apontado como líder do PCC nas ruas e um dos maiores operadores do tráfico no país

Plano para matar promotor foi desarticulado (Polícia Militar)

Na manhã desta sexta-feira (29), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Campinas deflagraram a Operação Pronta Resposta, que desarticulou um plano para executar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, integrante GAECO.

De acordo com as investigações, empresários e membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) teriam se associado para eliminar o promotor, em retaliação à Operação Linha Vermelha, conduzida pelo Ministério Público há meses. A ofensiva investiga crimes como organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo o MP, o grupo chegou a financiar a compra de veículos, armas e a contratação de executores para emboscar o promotor. O plano, no entanto, foi descoberto antes de ser colocado em prática. O juiz Caio Ventosa Chaves, da 4ª Vara Criminal de Campinas, autorizou três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, cumpridos por equipes do BAEP e do MPSP.

Dois empresários, ligados aos setores de transporte e comércio de veículos, foram detidos. Segundo o MP-SP, o responsável pelos crimes é Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como "Mijão" ou "Xixi". Apontado como líder do PCC nas ruas e um dos maiores operadores do tráfico no país, ele está foragido há anos e possivelmente se encontra na Bolívia, de onde continua comandando atividades criminosas.

As autoridades informaram que as investigações continuam para identificar outros envolvidos na tentativa de atentado.