Polícia Militar pede antecipação de América-RN x Santa Cruz por motivo de segurança

América-RN ( Gabriel Leite/América-RN)

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) solicitou oficialmente, por meio de ofício encaminhado à Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF), a antecipação do confronto entre América-RN e Santa Cruz, válido pelo duelo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o domingo, 7 de setembro, mas a corporação pede que o jogo seja remarcado para o sábado (06), por questões de segurança pública.

O duelo, que acontece na Arena das Dunas, em Natal, é decisivo: vale o acesso à Série C do Brasileiro em 2026.

A preocupação da Polícia Militar se dá principalmente por conta das comemorações do Dia da Independência, tradicionalmente marcadas por atos cívicos, aumento do fluxo turístico e possíveis manifestações populares. A data mobiliza grande parte do efetivo policial em solenidades oficiais e reforça o policiamento ostensivo, o que, segundo a corporação, pode comprometer a segurança do evento esportivo.

A PMRN afirma possuir efetivo e capacidade técnica para realizar o policiamento da partida. No entanto, considera a coincidência com os eventos do feriado um fator de risco adicional, especialmente diante da possibilidade de confrontos entre torcidas organizadas e da expectativa de estádio lotado. Até o momento, cerca de 5 mil ingressos já foram vendidos para a torcida do América-RN. A venda de bilhetes para a torcida visitante ainda não foi iniciada.

A solicitação agora será analisada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável pela organização do campeonato. A decisão final sobre a data do confronto deve ser anunciada nos próximos dias.

