Governador da Paraíba, João Azevêdo, é internado após fortes dores

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), foi hospitalizado na manhã deste domingo (24/8) com fortes dores abdominais

Publicado: 24/08/2025 às 16:38

Governador João Azevêdo (Divugação)

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB) foi hospitalizado neste domingo (24/8) em João Pessoa após um quadro de fortes dores abdominais. Por meio de exames foi detectada uma crise de vesícula com possibilidade do político passar por cirurgia.

Em nota a imprensa, a equipe médica do político afirma que aguarda o resultado de exames para maiores informações.

O governador deu entrada no Hospital Memorial São Francisco e passa por avaliação médica para verificar o seu estado de saúde e a necessidade de cirurgia.

 

