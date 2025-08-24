Morre Jaguar, cartunista e um dos fundadores de ‘O Pasquim’, aos 93 anos

Jaguar morreu neste domingo (24/8), após três semanas internado no Rio de Janeiro

Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, conhecido como Jaguar (Divulgação )

Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, conhecido como Jaguar, morreu aos 93 anos neste domingo (24/8). Ele estava internado no hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, havia três semanas, tratamento uma pneumonia.

Jaguar foi um dos fundadores de 'O Pasquim', jornal de sátiras e charges que enfrentou a ditadura militar. Ele começou a carreira desenhando para a revista Manchete, em 1952, quando tinha 20 anos.

O apelido foi adotado após sugestão do cartunista Borjalo. Na ocasião, Jaguar trabalhava no Banco do Brasil, subordinado ao cronista Sérgio Porto, que o convenceu a deixar o emprego para seguir carreira no humor.

Confira as informações completas no Metrópoles.