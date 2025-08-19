MP pede bloqueio de bens de empresário que matou gari

Empresário Renê da Silva Nogueira confessou, nesta terça-feira (19/8), que matou o gari Laudemir em BH após briga de trânsito

Empresário Renê da Silva Nogueira (Reprodução/Redes sociais)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu, nesta terça-feira (19/8), à Justiça o bloqueio de bens do empresário Renê da Silva Nogueira, de 47 anos, suspeito ter matado a tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos.

O MP solicitou o bloqueio de até R$ 3 milhões, “com preferência para dinheiro em espécie ou depositado em qualquer modalidade de instituição e aplicação financeira”.

Na visão do MP, a medida deve atingir também a esposa de Renê, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, por entender que, como dona da arma de fogo usada no crime, ela responde solidariamente pelo caso.



Confira as informações completas no Metrópoles.