Homem é preso após espancar namorada com mais de 60 socos em elevador

Igor Cabral, de 29 anos, indiciado por tentativa de feminicídio (Foto: Reprodução)

Um homem, de 29 anos, foi preso após espancar a namorada, de 35, com mais de 60 socos dentro de um elevador em um condomínio, em Natal (RN), no último sábado (26).

Uma câmera de segurança registrou o momento das agressões e o homem foi identificado como Igor Cabral, ex-jogador de basquete.

O vídeo mostra o casal discutindo e, quando a porta do elevador fecha, o homem parte para cima da mulher, desferindo vários socos, mesmo após ela estar caída no chão.

Quase agredida até a morte, a vítima teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. De acordo com informações da coluna Na Mira, do portal Metrópoles, ela será submetida a uma cirurgia ainda esta semana.

Igor foi preso no sábado e segue em prisão preventiva após audiência de custódia. Ele disse, em depoimento, que teve um “surto claustrofóbico” no elevador.

O motivo da agressão, entretanto, seria porque ele “sentiu ciúmes”. Igor será indiciado por tentativa de feminicídio.