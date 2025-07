Vídeo mostra homem sendo expulso de ônibus após agredir motorista com chutes no Recife

O caso aconteceu dentro do ônibus da linha 1946 - TI Igarassu (BR-101). Câmeras de segurança do coletivo registraram as agressões

Motorista foi agredido com três chutes na cabeça (Foto: Reprodução/Cortesia)

Um motorista de ônibus da linha 1946 - TI Igarassu (BR-101) foi agredido com três chutes na cabeça por um passageiro, na Avenida Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, na última segunda-feira (21).

O caso foi registrado pelas câmeras de seguranças do coletivo. Por volta das 4h, a primeira câmera mostra o veículo em movimento com um homem pendurado na porta da frente, como se pegasse “bigu”. Ao se aproximar da parada, as portas se abrem e o homem desequilibra, ficando pendurado para não cair.

Depois disso, é possível ver o homem entrando no ônibus exaltado. Ele se apoia nas barras e começa a chutar a cabeça do rodoviário, que não reage à agressão.

Após o ocorrido, o agressor discute com outro passageiro e pula a catraca do coletivo. Outra câmera mostra que a discussão continuou nos fundos do carro por mais dois minutos. Até que o passageiro avança sobre o agressor. Eles trocam socos e empurrões, até que o agressor é imobilizado e jogado para fora do veículo pela porta do meio.

Na sequência, o motorista fecha as portas do ônibus e segue viagem.

Em nota enviada ao Diario, a Conorte, responsável pelo trajeto, afirmou repudiar os atos e declarou que o profissional rodoviário “merece respeito e valorização”.

Já a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou uma ocorrência de constrangimento ilegal. “As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido”, finalizam em nota.