Janja se emociona ao se despedir de Preta Gil; veja

A primeira dama, Janja da Silva, no velório da cantora Preta Gil (Foto: TITA BARROS/METRÓPOLES @titabarros.fotografa)

A primeira-dama, Janja da Silva, compareceu ao velório de Preta Gil, nesta sexta-feira (25/7), no Rio de Janeiro. Janja apareceu na companhia da ministra da Cultura, Margareth Menezes, para se despedir e prestar as últimas homenagens à cantora. A primeira-dama se emocionou no velório.

Mesmo sem comparecer ao velório, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma coroa de flores para Preta Gil, como uma forma de prestar as últimas condolências à cantora.

No domingo (20./7), dia da morte da cantora, Lula ligou para o pai de Preta, o também cantor Gilberto Gil, para desejar os pêsames.

