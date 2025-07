Filho de Preta Gil, Francisco Gil chega ao velório da mãe

A cantora Preta Gil é velada no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (25)

Francisco Muller comparece ao funeral de sua mãe, a cantora e atriz brasileira Preta Gil, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Brasil, em 25 de julho de 2025. Petra Gil, filha do lendário músico Gilberto Gil, morreu em 20 de julho em Nova York, EUA, aos 50 anos, após lutar contra um câncer. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP) ( AFP)

Francisco Gil chegou ao velório da cantora Preta Gil. Fran, com é chamado, é o único filho da cantora, fruto do relacionamento Otávio Muller. A cantora morreu aos 50 anos no domingo (20/7), em Nova York, após longa batalha conta um câncer.

A cantora está sendo velada nesta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia aberta ao público vai até as 13h, quando o espaço será fechado apenas para familiares e amigos próximos da artista.

Morte de Preta Gil



A cantora Preta Gil morreu no último domingo (20/7), aos 50 anos, após uma longa luta contra um câncer colorretal. Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença.

