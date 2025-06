Médica ataca criança de 2 anos e família com spray de pimenta em missa

(Reprodução)

Uma médica de 41 anos foi presa em flagrante na noite desse domingo (22/6) após atacar com spray de pimenta três pessoas de uma mesma família, entre elas uma criança de 2 anos, durante uma missa em uma catedral de Jundiaí, no interior de São Paulo. O gás também gerou mal-estar em vários fiéis que acompanhavam a cerimônia e a igreja precisou ser evacuada.

O caso aconteceu na Catedral Nossa Senhora do Desterro, no centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o Metrópoles teve acesso, a médica usou um frasco de gás de pimenta contra uma empresária, seu marido e a filha do casal porque ficou incomodada quando a criança estava brincando no corredor da igreja durante a missa.

O jato atingiu diretamente o rosto da empresária e de sua filha. A criança começou a apresentar forte crise de tosse, vômitos e intensa irritação ocular, enquanto o marido caiu no chão em decorrência da exposição ao agente químico.

Confira a matéria completa no portal Metrópoles.