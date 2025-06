Helicóptero da PM resgata homens perdidos em trilha em São Paulo

Homens estavam em trilha rumo à Cachoeira do Vale da Morte. Vídeo mostra momento em que são resgatados pelo Águia com cesto de salvamento

Os homens iniciaram uma trilha na região do planalto com destino à Cachoeira do Vale da Morte (Foto: Reprodução/Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo)

Dois homens ficaram perdidos em uma área de mata densa na Serra do Mar após iniciarem uma trilha com destino à Cachoeira do Vale da Morte, em Cubatão, no litoral de São Paulo. Os trilheiros precisaram ser resgatados pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, na tarde dessa quinta-feira (19/6).

Foi preciso um cesto de salvamento para retirar as vítimas do local com segurança.

