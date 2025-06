Avô é suspeito de estuprar 3 netas enquanto elas brincavam em sua casa

O caso aconteceu no Acre, onde o homem foi preso (Foto: PCACDivulgação)

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil do Acre (PCAC) após uma de suas netas confidenciar a uma prima que vinha sofrendo abusos sexuais por parte do avô. As investigações apontaram que o homem estuprava três netas, com idades entre 11 e 14 anos.

Segundo a polícia, a prima abordada, que é maior de idade, acreditou na adolescente justamente porque, segundo ela, também era estuprada pelo homem quando mais nova. O caso ocorreu no no bairro Vila Acre em Rio Branco (AC).

Segundo as investigações, as meninas eram estupradas em momentos distintos. Contudo, o homem sempre usava do mesmo modus operandi para cometer os crimes. Ele aproveitava os momentos em que as netas iam até sua casa para brincar com o seu filho caçula.

