Balão com sete pessoas faz pouso em mata fechada no Espírito Santo (Reprodução/Redes sociais)

Um balão com sete pessoas a bordo, incluindo o piloto, precisou pousar em área com mata fechada em Pancas, no Espírito Santo. Vídeo gravado por testemunha mostra momento em que o veículo desce em direção às árvores.

Segundo a Voe Pancas, empresa responsável pelo passeio, “não houve acidente e não houve queda do balão”, mas um “pouso em um local de difícil acesso”. Não há registro de feridos.

“A segurança dos passageiros são a nossa prioridade e tudo ocorreu dentro da normalidade. Nossos voos são todos segurados com seguro aventura e nossa equipe é capacitada para a atividade”, diz a nota.

Pancas é conhecida como a “Capadócia Capixaba”, em referência à região da Turquia caracterizada pelos voos em balões de ar quente.

O vídeo repercutiu após a tragédia que deixou oito mortos em Praia Grande (SC) no sábado (21/6). O incidente foi causado por um maçarico, que incendiou o veículo, não se sabe se o objeto foi acionado ou se foi uma chama espontânea. 21 pessoas estavam a bordo.

