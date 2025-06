Esportes Gaming Brasil conquista o selo Great Place to Work

O Grupo Esportes Gaming Brasil construiu um espaço onde todos têm liberdade para ser quem são. (Crédito: Divulgação/Esportes Gaming Brasil)

O Esportes Gaming Brasil, grupo que opera as marcas Esportes da Sorte e Onabet recebeu o selo Great Place to Work (GPTW). A certificação – referência global em gestão de pessoas e clima organizacional – reconhece a companhia por promover um ambiente positivo, com iniciativas de desenvolvimento, bem-estar e inclusão alinhadas às necessidades de seus cerca de 600 colaboradores.

A pesquisa GPTW avalia a percepção dos funcionários em cinco pilares – credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Para Sophia Serak, diretora de Pessoas, participar da avaliação foi essencial para identificar fortalezas e oportunidades de melhoria.

“Queremos ser mais do que um local de trabalho: oferecemos condições para que cada pessoa se desenvolva e se sinta valorizada. O certificado comprova que estamos no caminho certo e nos motiva a evoluir ainda mais”, afirma a executiva.

Mais do que um ambiente agradável, o Grupo Esportes Gaming Brasil construiu um espaço onde todos têm liberdade para ser quem são, clareza sobre onde podem chegar e apoio real para crescer. Um ambiente onde valores como confiança, escuta e colaboração estão no centro das decisões — do processo seletivo à escolha de líderes.

Em 2024, o grupo deu início a uma ampla jornada de fortalecimento da liderança, com treinamentos, avaliações conectadas aos valores e programas voltados à formação contínua dos gestores. Mais de 60 líderes já participam das trilhas de desenvolvimento e iniciativas como o “Impulso EGB” — programa de incentivo educacional que subsidia cursos técnicos e especializações para os colaboradores.

A confiança é o alicerce da cultura da Esportes Gaming Brasil. Ela se manifesta nos pequenos gestos, no feedback espontâneo, na liberdade para propor novas ideias e na construção de vínculos reais entre as pessoas. A empresa aposta em comunicação inclusiva, escuta ativa e ações coletivas que fortalecem o senso de pertencimento — como festas temáticas, rituais de reconhecimento e bate-papos diretos com a liderança.