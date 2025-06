Esportes Gaming Brasil anuncia nova liderança em Compliance

Ana Carolina Luna Maçães, nova gerente de Compliance, reforça o compromisso com a integridade no mercado de apostas online (Marcelo Trajano/Esportes da Sorte)

Com o objetivo de reforçar seu compromisso contínuo com práticas de integridade, ética corporativa e governança, o Esportes Gaming Brasil, grupo composto pelas empresas Esportes da Sorte e Onabet, reforça a sua área de Compliance. Ana Carolina Luna Maçães assume como nova gerente do setor para ampliar a capacidade da empresa em atender a demanda por padrões cada vez mais elevados de transparência e responsabilidade.



“Mais do que atender e apoiar a regulamentação, o Esportes Gaming Brasil tem liderado ativamente o processo de amadurecimento do setor de apostas no país. Nosso compromisso com a governança é parte essencial do nosso modelo de negócios desde o início. A chegada da Ana Carolina representa um reforço estratégico, que fortalece ainda mais a cultura de conformidade que sempre norteou a empresa”, explica Darwin Filho, CEO do grupo.



Advogada com sólida trajetória em compliance, governança corporativa e proteção de dados, Ana Carolina traz uma bagagem consolidada em temas como prevenção à crimes financeiros, jogo responsável e ética empresarial. A profissional tem passagens por empresas do mercado de apostas e cassino online, como NSX Brasil, e conta com certificações reconhecidas, como o CPC- A da LEC (Legal, Ethics & Compliance).



Nos últimos anos, o grupo tem se destacado por ações concretas em prol do jogo responsável como, por exemplo, a implementação de ferramentas de autoexclusão, o monitoramento ativo de comportamento de risco, campanhas educativas sobre jogo consciente, treinamento especializado das equipes de atendimento e parcerias com entidades que combatem a ludopatia.

“Não estamos nos adaptando ao mercado; estamos ajudando a moldá-lo com responsabilidade, segurança e visão de longo prazo”, completa o CEO.