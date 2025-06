Esportes da Sorte patrocina a transmissão da Copa do Mundo de Clubes

Marca amplia sua presença nas transmissões esportivas da CazéTV, que exibirá todas as partidas dos clubes brasileiros, as semifinais e final do torneio no Brasil

Esportes da Sorte anuncia patrocínio da transmissão da Copa do Mundo de Clubes em parceria com a CazéTV (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte, uma das principais plataformas de apostas do Brasil, renovou sua parceria com a CazéTV e será patrocinador oficial da transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. O evento marcará a estreia do novo formato da disputa intercontinental, com 32 equipes — sendo quatro brasileiras: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

O patrocínio à transmissão do torneio da FIFA consolida a presença da marca em eventos de grande repercussão exibidos pela plataforma comandada por Casimiro Miguel. A parceria já ganhou capítulos relevantes como as transmissões das Olimpíadas de 2024, da Kings League Brasil e da atual Série A do Campeonato Brasileiro, na qual o Esporte da Sorte é patrocinador master da cobertura digital.

Além disso, a marca também está confirmada como patrocinadora da Kings League Mundial. O objetivo é reforçar a associação com formatos inovadores de futebol e com públicos mais jovens, conectados e engajados.

“Estar ao lado da CazéTV em mais um projeto global reforça nosso compromisso em estar também nas mídias que os novos torcedores consomem. Queremos proporcionar experiências relevantes, aproximar a audiência da nossa marca e seguir investindo no universo esportivo”, explica Sofia Aldin, CMO do Esportes Gaming Brasil, grupo que detém a marca.