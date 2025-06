Onabet completa dois anos de operação com expansão digital

Plataforma do Grupo Esportes Gaming Brasil consolida presença no mercado com forte engajamento nas redes sociais e parcerias estratégicas

Plataforma já acumula mais de 700 mil seguidores no Instagram (Divulgação)

A Onabet, plataforma focada em cassino online, completa dois anos de operação com uma presença cada vez mais consolidada no ambiente digital. Com foco na experiência do usuário e forte apelo em entretenimento, a plataforma soma hoje mais de 700 mil seguidores no Instagram, evidenciando sua força como ativo digital e sua capacidade de engajamento com o público.



Criada em 2022, a Onabet pertence ao Grupo Esportes Gaming Brasil, que também detém o Esportes da Sorte, e atua sob licença oficial concedida pelo Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF), reforçando seu compromisso com a legalidade e com as boas práticas do setor.



A marca aposta em formatos de comunicação com alto potencial de alcance e afinidade com o público brasileiro, como as parcerias com influenciadores de grande relevância, entre eles Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Sheuba. Streamers e criadores de conteúdo voltados a entretenimento digital também marcam presença com muita força, com nomes como Steluto, Felipe Kersch e Racha.

“Desde o início, estruturamos a Onabet como uma plataforma nativa do ambiente digital, com foco na experiência do usuário, em entretenimento e jogos de cassino, mas sempre ancorada em responsabilidade e em parcerias que garantem a credibilidade da operação”, afirma Darwin Filho, CEO do grupo.



O Grupo Esportes Gaming Brasil também investe em ações institucionais voltadas à integridade e ao jogo responsável. Entre os principais parceiros estão a Sportradar, referência global em monitoramento de integridade esportiva, e a EBAC (Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia), com quem desenvolve programas educativos sobre comportamento digital e consumo consciente de apostas.