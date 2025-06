Esportes da Sorte patrocina o Festival de Parintins 2025

Patrocinio faz parte da estratégia de valorização de culturas regionais (Alex Pazuello)

O Esportes da Sorte será pela primeira vez patrocinador oficial do Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores símbolos da cultura amazônica e do folclore brasileiro. Com a parceria, a empresa torna-se a primeira casa de apostas regulamentada a apoiar institucionalmente o evento, reafirmando seu compromisso com a valorização de expressões culturais autênticas em diferentes regiões do país.

A iniciativa marca a consolidação do Esportes da Sorte como um importante apoiador de manifestações culturais de grande relevância simbólica e emocional para os brasileiros. “Mais do que visibilidade, buscamos conexão. Não consideramos como um patrocínio, mas um investimento em cultura. Estar em Parintins é reconhecer a força da cultura amazônica e contribuir para que ela continue pulsando com toda sua potência”, destaca Sofia Aldin, CMO do grupo.

“Nossa estratégia de marca tem como base a valorização à diversidade cultural do Brasil. O patrocínio ao Festival de Parintins, assim como aos festejos de São João e ao Carnaval, representa nosso compromisso com o pertencimento, com as raízes e com a identidade dos brasileiros. Investimos em cultura porque acreditamos no seu poder de gerar impacto real, nas comunidades e no imaginário coletivo.”

O patrocínio se soma a uma série de outras ações nos últimos anos, que envolvem eventos como o Carnaval em Recife, Olinda, Salvador e São Paulo, e os festejos de São João em Recife, Campina Grande, Natal e Votorantim (SP). Nesses projetos, a empresa tem apostado em experiências que valorizam os elementos regionais e integram a marca ao cotidiano popular.

Além do valor cultural, o impacto econômico do Festival de Parintins também é significativo: segundo dados do Governo do Estado do Amazonas, a edição deste ano deve movimentar R$ 184 milhões na economia local, com expectativa de mais de 120 mil visitantes e geração de aproximadamente 29 mil empregos diretos e indiretos.