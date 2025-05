Conheça Silveira, cachorro 'reitor' da UFSM que viralizou nas redes

O perfil do cachorro Silveira no Instagram já conta com 33 mil seguidores, e internautas falam em 'excursão' para ir visitá-lo na UFSM

Em perfil 'oficial' do Instagram, o Pró-reitor de Assuntos Caninos da UFSM faz sucesso em vários cliques feitos por alunos da Universidade(Reprodução/Instagram @silveirapodrao)

Um dos assuntos que dominou as redes sociais neste domingo, 19, foi Silveira. No X (antigo Twitter), surgiram até brincadeiras sobre organizar uma excursão para conhecer o cachorro "reitor" da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul.

Silveira é um cachorro sem raça definida que vive na universidade e faz muito sucesso por lá - e nas redes sociais, é claro. Quem está à frente dos cuidados com ele é o Zelo, projeto de conscientização e auxílio de animais abandonados da UFSM.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

O mascote ganhou um perfil próprio no Instagram em setembro de 2023, onde são compartilhadas fotos de seu dia a dia, e são divulgadas ONGs de causa animal e informações importantes sobre saúde e bem-estar dos pets. Na página, ele é descrito como "pró-reitor de Assuntos Caninos (PRAC-UFSM)" e coleciona mais de 21 mil seguidores.

A popularidade não é à toa. Silveira é um cão dócil, que adora ficar de barriga para cima, receber carinho, tomar sol e é grande companheiro dos estudantes e dos profissionais do campus - e ele tem sua própria casinha.

Em março deste ano, ele foi "temporariamente afastado das suas rondas diárias pelo campus" por motivos de saúde. Poucas semanas após passar por cuidados de médicos veterinários, Silveira voltou para sua casa na universidade. A notícia foi celebrada no Instagram dele.