Estudante do IFPE representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia na Índia

IFPE(Divulgação)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) terá um representante na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), que será realizada em agosto deste ano, em Mumbai, na Índia. Franklin Costa, estudante do curso técnico em Mecânica do Campus Recife, foi selecionado entre mais de 250 mil participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) para integrar a equipe brasileira na competição. Ele é o único integrante oriundo de escola pública e o único nordestino na delegação formada por cinco jovens talentos da ciência.

“Parabéns Franklin, o IFPE está com você para a conquista de mais uma medalha olímpica científica”, celebrou o professor Guilherme Pereira, coordenador do Núcleo de Astronomia e Física do IFPE Recife e orientador do estudante. Pereira também destacou o feito inédito como mais uma conquista entre as diversas premiações alcançadas pelos seus orientandos em olimpíadas científicas nacionais e internacionais.

Com apenas 17 anos, Franklin demonstra uma paixão antiga pela ciência. Desde a infância, os vídeos e documentários sobre o universo já o fascinavam.

“Foi a partir desse tipo de conteúdo que tomei conhecimento, ainda que superficialmente, sobre o que seria a Astronomia”, relembra. Durante o ensino fundamental, em plena pandemia, passou a observar o céu e decorar nomes de estrelas, até que conheceu o Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento (NOIC), onde teve o primeiro contato com a Astronomia em sua dimensão mais técnica e quantitativa.

Ao ingressar no IFPE, o jovem aprofundou sua trajetória acadêmica em olimpíadas do conhecimento nas áreas de Matemática, Física e Astronomia. Entre as principais conquistas estão medalhas de ouro e prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e destaque nas seletivas nacionais de Astronomia, que o colocaram entre os dez melhores do país em 2023. Em 2024, ficou em segundo lugar na seletiva, o que lhe garantiu a vaga na IOAA deste ano.

A seleção para a equipe internacional é um processo exigente, dividido em quatro etapas: OBA, seletivas online, fase presencial chamada “Barra 0” e treinamentos intensivos. Na etapa presencial, realizada em Barra do Piraí (RJ), os candidatos enfrentam provas práticas de carta celeste, planetário e uma avaliação teórica aprofundada em Astrofísica. A última fase inclui treinamentos e provas eliminatórias, das quais saem os representantes do Brasil na IOAA e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA).

Durante todo esse percurso, Franklin teve o suporte essencial do professor Guilherme Pereira, que atua não apenas como orientador, mas como incentivador da participação estudantil em eventos científicos. Pereira já coleciona resultados expressivos com ex-alunos premiados internacionalmente, como Larissa de Aquino, medalhista na OLAA de 2012 e na IOAA de 2013, e Juventino Férrer, bronze na IOAA de 2018.

“Conhecimentos sobre manuseio de telescópio e construção de foguetes me foram ensinados de maneira prática pelo professor Guilherme. Agradeço a ele também por me disponibilizar a biblioteca do Núcleo de Astronomia do IF”, reconhece Franklin, que segue uma rotina intensa de estudos em preparação para o desafio internacional.

Sobre representar o Brasil, o Nordeste e o ensino público em uma das maiores competições científicas do mundo, o estudante expressa emoção e gratidão. “Ainda estou meio em choque, meio incrédulo, parece que a ficha ainda não caiu: eu realmente vou para a IOAA! Sou muito grato por essa oportunidade, que só tive porque sou estudante do IF”, afirma.

A Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica reunirá equipes de mais de 50 países, em uma disputa que envolve provas teóricas, observacionais e práticas. Para o IFPE, a participação de Franklin Costa é mais uma prova do potencial transformador da educação pública de qualidade.