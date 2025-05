Cachorro com marcas de chicote entra em delegacia da PRF e é resgatado no Curado

Animal estava com ferimento profundo no pescoço quando foi avistado pelos policiais

O animal estava assustado e com sinais de maus-tratos/Foto: Reprodução/PRF

Um cachorro que apresentava sinais de maus-tratos e diversos ferimentos graves foi resgatado após entrar na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizada no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu no último domingo (20) e, segundo a PRF, o animal estava bastante assustado e quase sem forças.





Policiais estavam na unidade operacional localizada no Km 69 da rodovia quando o cachorro chegou na unidade com um ferimento grave causado por um chicote de motocicleta, que apertava o pescoço dele.





Os agentes acionaram a instituição SOS Resgate para realizar o resgate do cachorro. O chicote foi retirado com os devidos cuidados e o ferimento do pescoço começou a ser tratado.





Após se recuperar do procedimento, o cão será encaminhado à Associação Abrigo Patas Encantadas, que cuida e providencia a adoção de animais. Lá ele vai continuar o tratamento para conseguir um novo lar.





Quem desejar ajudar a instituição, pode entrar em contato pelo telefone: (81)99275-2813