Iza comemora coroação de Paolla Oliveira na Imperatiz Leopoldinense: ''Bem-vinda''
Paolla Oliveira foi coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense neste sábado (17), no Rio de Janeiro
Publicado: 18/10/2026 às 13:10
Paolla Oliveira foi coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense neste sábado (17), no Rio de Janeiro. (Reprodução/Redes Sociais)
Paolla Oliveira, de 44 anos, foi coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense neste sábado (17), no Rio de Janeiro. A cantora Iza, que deixou o posto, foi a responsável pela passagem de bastão: ela entregou a faixa à atriz, e as duas se abraçaram e se cumprimentaram no palco. "Bem-vinda a nossa casa, bem-vinda a uma escola pé no chão, bem-vinda a uma escola tradicional, bem-vinda a nossa família, que isso aqui é uma família", disse.
Para a ocasião, Paolla apostou em um figurino repleto de pedrarias verdes, em referência às cores da escola de samba. A atriz havia anunciado seu retorno ao Carnaval no fim de setembro por meio de uma publicação nas redes sociais.
“Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria. Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente?”, escreveu a atriz no Instagram.
Antes de assumir a coroa na Imperatriz, Paolla foi rainha de bateria da Grande Rio até 2025, escola pela qual desfilou por cinco anos.
Na época em que deixou a agremiação de Caxias, a artista explicou que precisava se dedicar às gravações de Vale Tudo, novela da TV Globo na qual interpretou Heleninha Roitman, e aos cuidados com o pai, diagnosticado com demência frontotemporal.
Ela foi sucedida por Virginia Fonseca, que permaneceu apenas um ano no posto. Atualmente, o cargo de rainha de bateria da Grande Rio é ocupado por Anitta.