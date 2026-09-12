Sob chuva, João Gomes ensaia no Rock in Rio: "Era só a passagem de som, aí virou show"

João Gomes iniciará sua apresentação no festival às 19h, surgindo no meio do público. Em seguida, um cortejo carnavalesco conduzirá o astro do piseiro até o Palco Sunset

João Gomes se apresentará no Palco Sunset do Rock in Rio neste sábado (12). (Reprodução de vídeo e Lae?rcio Pioi)

Diretamente de Serrita para a Cidade do Rock: o cantor João Gomes chegou ao Rock in Rio e realizou sua passagem de som na manhã deste sábado (12) sob chuva. Ao som da canção "Eu Tenho a Senha", o pernambucano animou o público presente. "Era só a passagem de som, aí virou show", brincou em uma publicação no Instagram.

O artista iniciará sua apresentação no festival às 19h, surgindo no meio do público. Em seguida, um cortejo carnavalesco conduzirá o astro do piseiro até o Palco Sunset, onde seu show principal está previsto para começar às 20h10.

Nesse primeiro momento, uma réplica do Galo da Madrugada de 16 metros dará início à folia, que contará ainda com a presença de outros ícones da cultura pernambucana, como o Boi da Macuca, o Maracatu Piaba de Ouro e o Homem da Meia-Noite. Este último chegará vestindo um traje confeccionado especialmente para a ocasião.

O Maestro Oséas e o Maestro Spok comandam a orquestra de frevo logo na sequência, enquanto 25 pernas de pau da Oficina Pernaltas ocupam o espaço e ampliam a dimensão do espetáculo. Durante toda a apresentação, o cantor reunirá mais de 200 artistas e diversos símbolos da tradição nordestina.











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Na madrugada de sexta-feira (11), antes de embarcar para o Rio de Janeiro, João falou sobre a emoção de estrear no festival: "Quando eu era criança, nunca imaginei tanto para a minha vida, mas queria ser alguém. Queria dar orgulho aos meus pais e à minha família", declarou.