Lucia Sisic, atual Miss Áustria, morre aos 22 anos
A causa da morte da jovem ainda não foi divulgada
Publicado: 09/09/2026 às 06:58
Lucia enfrentou sete cirurgias no coração ao longo da vida em decorrência da enfermidade. (Divulgação)
A Miss Áustria Lucia Sisic morreu aos 22 anos, segundo a organização do concurso de beleza do país. A causa da morte da jovem, que venceu a competição em 2024, não foi divulgada, mas era de conhecimento público que a modelo sofria de uma cardiopatia congênita, doença cardíaca presente desde o nascimento.
Lucia enfrentou sete cirurgias no coração ao longo da vida em decorrência da enfermidade. O último procedimento cirúrgico ocorreu no início de 2025, meses após ela conquistar o título nacional.
A modelo ainda possuía o título oficial de Miss Áustria porque a organização do evento não realizou novas edições. Devido a problemas financeiros, a empresa responsável cancelou os concursos seguintes.