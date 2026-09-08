Quem é Lodk, streamer que perdeu dedo ao tentar invadir o Rock in Rio

A tentativa de invasão foi transmitida ao vivo pelo próprio Lodk e os vídeos viralizaram nas redes sociais

O streamer declarou ainda que pretende realizar uma transmissão ao vivo exibindo o dedo e, em seguida, leiloar o membro. (Reprodução/Redes Sociais.)

O streamer Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, teve o dedo anelar amputado após se acidentar ao tentar invadir o festival Rock in Rio no último fim de semana. A tentativa de invasão foi transmitida ao vivo pelo próprio influenciador e os vídeos viralizaram nas redes sociais.

Segundo o influenciador, de 31 anos, o objetivo do vídeo era expor supostas falhas na segurança da Cidade do Rock. Em publicações no Instagram, ele revelou que havia comprado ingressos preventivamente, para o caso de ser abordado pelos agentes do evento.

Após receber atendimento médico, Lodk recebeu alta hospitalar e recupera-se em casa.

O streamer declarou ainda que pretende realizar uma transmissão ao vivo exibindo o membro e, em seguida, leiloá-lo. "Aqui a gente prefere transformar a tragédia em piada. O meu dedo está no gelo, descansando. Após a alta, vou pegá-lo e levar à praia, a um barzinho e para um date", disse em tom irônico.