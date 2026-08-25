Espetáculo "A Boba: Uma Jornada" reúne teatro e circo em curta temporada no Recife

Luíza Fontes interpreta a palhaça Gardênia em "A Boba: Uma Jornada" (Marcela Cintra/Divulgação)

O espetáculo "A Boba: Uma Jornada" realiza uma curta temporada entre esta sexta-feira (28) e domingo (30) no Teatro Hermilo Borba, situado no Bairro do Recife. Protagonizado e escrito por Luíza Fontes, a peça acompanha as aventuras da palhaça Gardênia em uma busca profunda por autoconhecimento. Ao sair de seu lugar de origem para encontrar o que lhe falta, a personagem enfrenta desafios, adquire saberes e reconhece virtudes que compartilha com a plateia. As apresentações são gratuitas para todas as idades, com ingressos distribuídos via Sympla e uma cota reservada na bilheteria local uma hora antes de cada sessão.

A peça estreou em 2022 e venceu o Prêmio Sesc Nacional de Artes Cênicas no mesmo ano, agora ela ganha esta nova temporada como parte do projeto cultural homônimo, produzido por Malu Vieira e Marina Duarte. A iniciativa conta com o incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) da Prefeitura da Cidade do Recife. O projeto destaca-se também pelo forte compromisso com a acessibilidade, oferecendo tradução simultânea em Libras em todas as sessões, além de ter promovido treinamentos de inclusão e neurodivergência para educadores em parceria com a Sala de Orientação Pedagógica (SOP).

Como desdobramento educativo, o projeto viabilizou a criação do livro "Diário de Jornada", escrito por Luíza Fontes e pelo arte-educador Eduardo Henrique Bezerra Júnior. Publicada pela editora Livrinho de Papel Finíssimo e ilustrada por Suzane Lopes — responsável pela identidade visual da peça —, a obra reúne propostas de atividades lúdicas e reflexivas voltadas para o público infantil. Essa publicação busca estender o impacto pedagógico e artístico da história de Gardênia para além dos palcos.

A concepção do espetáculo inspira-se no conceito clássico da jornada do herói, na simbologia do tarot e nas tradições populares. A dramaturgia combina a linguagem do teatro e da palhaçaria à manipulação de bonecos e objetos para suscitar reflexões sobre a caminhada interior de cada indivíduo. Criadora da obra, a atriz, palhaça e arte-educadora Luíza Fontes é bacharel em Teatro pela UFMG, tem formação especializada em palhaçaria e acumula experiência em iniciativas como o Instituto HAHAHA e o Palhaços sem Fronteiras Brasil.

Por fim, a montagem reúne uma equipe talentosa para construir a atmosfera do espetáculo. A direção e a codramaturgia são assinadas por Odília Nunes, com direção de arte de Fabiana Pirro e trilha sonora original criada pelo rabequeiro Claudio da Rabeca. A produção conta ainda com cenografia de Mário Almeida, confecção de bonecos por Fábio Caio e assessorias técnicas do mágico Rapha Santacruz e do palhaço Marcelo de Oliveira, resultando em uma experiência marcante para todas as idades.

Serviço:

A BOBA - UMA JORNADA com Luíza Fontes, a Palhaça Gardênia

Quando: Sexta-feira (28), às 19h; sábado (29) e domingo (30), às 17h;

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife)

Ingressos: gratuitos disponíveis no Sympla https://www.sympla.com.br/evento/a-boba-uma-jornada/3519952

