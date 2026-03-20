Eleições 2026: João Campos lança pré-candidatura ao Governo de Pernambuco

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Agora falando como pré-candidato a governador de Pernambuco, João Campos (PSB) disse, no ato de lançamento, no Recife, que decidiu entrar na disputa para mostrar que o estado pode muito mais e precisa resgatar o protagonismo no Nordeste. Num discurso mais político, garantiu que não é de fazer jogo duplo e que, assim, montará a maior frente partidária para derrotar a governadora Raquel Lyra (PSD).



Apesar de o senador Humberto Costa (PT) e o presidente estadual do PT, Carlos Veras, terem faltado ao ato, João Campos garantiu que terá o partido no seu arco de alianças. A senadora Teresa Leitão (PT) compareceu.



Campos chegou ao Hotel Luzeiros acompanhado pela pré-candidata ao Senado pelo PDT, Marília Arraes, e do pré-candidato a vice-governador em sua chapa, Carlos Costa (Republicanos).



“Eu tive a oportunidade de ser eleito o prefeito mais jovem da história de Pernambuco de ser reeleito com a maior votação da história do Recife. E agora a gente reafirma o compromisso porque eu estou pronto, animado, preparado pra disputar a eleição do Governo do Estado de Pernambuco e para fazer um grande mandato, respeitando os adversários, respeitando quem pensa ser diferente. Mas chegou o tempo de Pernambuco acelerar, porque Pernambuco quer e Pernambuco pode muito mais do que ter vivido hoje”, disse João.



PERCORRER O ESTADO



“A partir de abril, eu vou começar a andar Pernambuco, vou em todos os municípios do nosso Estado. Eu fui o deputado federal mais votado da história de Pernambuco. Eu percorri esse estado inteiro. Eu vou nos vilarejos, vou nos distritos na zona rural, nas pequenas e nas grandes cidades fazer o debate olho no olho. Apresentar o que há de melhor e, principalmente, saber ouvir, saber ouvir as pessoas. Vamos construir uma frente ampla para poder fazer o que a gente faz no Recife."



AÇÕES



“Você pega a cidade que mais gerou vagas de emprego no Brasil foi o Recife. A que tem o maior programa de formação e tecnologia para juventude é Recife, batendo um recorde de investimento em área de morro é Recife. A gente pode acelerar muito mais. A gente viu o tempo que Lula e Eduardo Campos cuidaram de Pernambuco e do Brasil e a gente vai reinaugurar esse tempo. A gente vai poder mostrar que não adianta você ter briga política, ter perseguição adversários e carregar ódio, rancor. Eu estou feliz, cheio de esperança e muito animado. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma bela caminhada."



LEMBRANÇA DE EDUARDO



“Há exatos 20 anos, meu pai se lançou ao Governo percorrendo o Estado, subindo num caixote nos pátios de feira. Hoje, a gente reúne uma frente enorme. A gente começa, a partir deste momento, a construir um tempo novo para Pernambuco. Um tempo de oportunidade, de respeito e de força para o povo que mais precisa”.



APOIO DO PT



“Respeito o PT. Queria saudar em nome da senadora Teresa Leitão, que está aqui hoje, uma querida amiga e uma grande senadora de Pernambuco, saudando em seu nome todos do PT. A gente teve muitas conversas com o presidente Edinho Silva e com o presidente Carlos Veras. É fundamental a gente respeitar o rito dos partidos. O PT tem um rito interno, democrático, que vai acontecer e que já tem reunião convocada para o dia 28. A gente está aqui hoje cumprindo um rito do PSB, do PDT, e do Republicanos. A gente está anunciando hoje a nossa pré-candidatura. Hoje não tem um anúncio de chapa formada, tem um anúncio de pré-candidaturas feitas e eu quero deixar muito claro que tudo está muito aliado com o PT, com o presidente Edinho, com a frente que sustenta o presidente Lula no apoio político. No tempo certo , respeitando as decisões do PT, a gente vai poder dar novos passos dentro da Frente Popular”.



PERDA DO PP E DO UNIÃO



“Política é feita de diálogo então é importante a gente conversar com as pessoas. Eu estou muito seguro do time que a gente está construindo aqui. Um time que tem lado, que tem posição, que tem clareza política daquilo que a gente acredita. Esse time daqui vai vencer as eleições em Pernambuco, vai vencer as eleições no Brasil Nós não vamos fazer jogo duplo jogo oportunista, um jogo sem posição. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho funciona. Para a gente não é assim. A gente sabe onde quer chegar. A gente quer o Lula reeleito o presidente do Brasil. A gente vai ganhar as eleições daqui com o povo de Pernambuco. Então, nós vamos dialogar com outros partidos que ainda não estão aqui hoje. Mas é um processo dinâmico de construção e o mais importante é a gente estar com o povo”.



CANDIDATO



“Eu sempre disse que a Frente Popular teria um candidato ao Governo de Pernambuco. Eu pude escutar o clamor das ruas, das pessoas, dos partidos, de grupos organizados da sociedade que desejam um Estado que possa muito mais e não terceirize culpas as responsabilidades. Que não saia de casa para brigar uns com os outros, mas que saia de casa para resolver problema. E agora chegou o momento de eu afirmar ao povo de Pernambuco e ao povo do Recife que eu aceito esse desafio, que serei candidato a governador de Pernambuco, vamos montar a maior frente política dessas eleições e venceremos essas eleições com a confiança do povo”.



RESPEITO



“Na política deve ter adversário. Os adversários políticos que contarão com o meu respeito, mas eles também vão poder ver um candidato que vai fazer o dever de casa, que vai andar mais do que qualquer outro candidato nessas eleições, que vai percorrer o Estado inteiro, que vai fazer o debate, que vai trazer os números, que vai apresentar propostas diretas. E vai trazer o que é mais importante, que é o sentimento de esperança que o povo tem Pernambuco é um estado forte. Pernambuco não pode estar perdendo protagonismo no Nordeste, seja para a Bahia ou Ceará. É preciso ter força e compromisso, ter capacidade política e de gestão. Não adianta só falar é preciso”.

