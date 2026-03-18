Eleições em Pernambuco: João Campos define nomes e deve anunciar chapa majoritária nesta quinta (19)

Prefeito do Recife, João Campos (Foto: Rafael Vieirs/DP Foto)

O anúncio da chapa majoritária do prefeito João Campos (PSB) será feito nesta quinta-feira (19), em entrevista coletiva, com Humberto Costa (PT) e Marília Arraes para o Senado e Carlos Costa na vaga de vice-governador.

O acordo foi firmado na madrugada de hoje, em Brasília. Pelo que o Blog Dantas Barreto apurou, Campos se baseou, entre outros critérios, numa pesquisa qualitativa, na qual não poderia abrir mão de Marília. E o ministro Silvio Costa Filho aceitou concorrer à reeleição de deputado federal.

Marília Arraes, por sinal, se filia ao PDT hoje para que amanhã já seja apresentada como integrante da chapa da Frente Popular. Nos bastidores, ela também teria refletido sobre o fato de passar boa parte da campanha se explicando sobre o rompimento com João Campos e sua aproximação com a adversária política, a governadora Raquel Lyra (PSD).

Com isso, o pré-candidato a governador pelo PSB terá uma chapa bem identificada com a esquerda e o presidente Lula (PT) nas eleições deste ano.

Raquel Lyra ainda se encontra em Brasília, onde foi tentar convencer Marília e Silvio Filho a serem seus aliados. Quanto ao presidente do PP em Pernambuco, Eduardo da Fonte, nos bastidores se diz que a governadora não pretende aceitá-lo, depois dele ter aberto as negociações com João Campos. A prova disso foram as exonerações feitas na noite de ontem.

Por outro lado, a escolha de João Campos tende a afastar Miguel Coelho. Os dois devem se reunir na tarde de hoje e há possibilidade de o presidente do União Brasil informar que entregará os cargos que tem na Prefeitura do Recife.