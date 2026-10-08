Ao menos 10 alunos passam mal após comer bolo em escola preparado por mãe de aluno em São Paulo

Mãe que preparou o alimento foi levada à delegacia e os estudantes socorridos em uma UPA; perícia vai analisar o bolo

Escola Estadual Cristina de Castro Paes, Zona Leste de SP (Reprodução/Google Street View)

Ao menos dez crianças precisaram de atendimento na quarta-feira (7) depois de comer um bolo levado por um colega na Escola Estadual Cristina de Castro Paes, no Jardim Helena, Zona Leste da capital paulista.

Segundo a tia de um dos estudantes, o lanche era coletivo, e cada aluno devia levar um prato. Algumas crianças vomitaram depois de comer o bolo. A Polícia Militar foi chamada e soube no local que o bolo havia sido feito pela mãe de um dos alunos. Ela foi levada ao 63º Distrito Policial para prestar depoimento. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil. O alimento passará por perícia.

Os alunos receberam socorro e continuam em observação em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Unidade Regional de Ensino (URE) Leste 2, órgão da Secretaria da Educação responsável pelas escolas da região, afirmou em nota que lamenta o ocorrido e informou que a equipe escolar acionou os responsáveis e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou os estudantes à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Segundo a pasta, alguns alunos apresentaram sinais de intoxicação, estão estáveis e seguem em observação.