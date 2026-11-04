Cinebiografia de Chico Science começa pesquisa de elenco e já tem previsão de começar as gravações

Cinebiografia tem previsão de começar as filmagens no segundo semestre de 2027 (Divulgação)

A vida de um dos artistas pernambucanos mais celebrados pela cultura nacional está perto de ganhar as telas do cinema. Produzido pela Elixir Entretenimento em coprodução com a Camisa Listrada, “Chico Science — O Filme”, previsto para iniciar as gravações no segundo semestre de 2027, abriu a pesquisa de elenco no Nordeste para escolher o protagonista e outros personagens da aguardada cinebiografia do astro do manguebeat, que transformou para sempre o som da cidade.

“Encontrar o intérprete de Chico Science é um dos grandes desafios desse filme. Mais do que uma semelhança física, estamos procurando alguém que tenha a inquietação, a força criativa e, principalmente, o movimento que Chico carregava no corpo”, explica o diretor baiano Pedro von Krüger. “Nossa busca vai além dos atores. Queremos encontrar músicos, dançarinos, artistas de rua. Esperamos que essa pesquisa atravesse a cidade, conectando o centro às periferias, aproximando diferentes territórios, expressões artísticas e formas de viver a cultura”, acrescenta.

Agora em novembro, serão realizados testes presenciais no Recife com atores profissionais e iniciantes, músicos, performers, integrantes de grupos de cultura popular, além de pessoas sem experiência diante das câmeras. A pesquisa de elenco está por conta de Bruna Leite, enquanto a direção de elenco é de Alê Tosi. Denis Feijão e André Carreira assinam como produtores, enquanto a trilha sonora e a direção musical será de Jorge Du Peixe. As filmagens devem acontecer entre Recife e Olinda.

Filha de Chico Science, Louise faz parte da produção desde o desenvolvimento do roteiro, escrito por Hilton Lacerda e DJ Dolores. Ela descreve a presença marcante do pai que a equipe está procurando no ator que dará vida a ele no filme. “Quem vai interpretá-lo precisa entender não apenas o artista, mas também o artista, mas também a pessoa, sua maneira de ver o mundo, sua energia e sua relação com Pernambuco”, pontua. “Estou ansiosa para encontrar nosso Chico e iniciar o processo de preparação do elenco. Como também sou atriz, naturalmente fico empolgada com essa parte do processo”.





Esse projeto vem na esteira de várias cinebiografias de artistas da música lançadas nos últimos anos, como “Meu Nome é Gal”, “Nosso Sonho”, “Minha Fama de Mal” e “Homem com H”. Os fãs do manguebeat, porém, estão entre os mais exigentes da música brasileira. A expectativa é tão grande quanto será a cobrança.

