CASACOR 2026 une arquitetura, design e decoração em 35 ambientes instalados nos galpões do Novo Cais

Com visitação até 13 de dezembro, CASACOR Pernambuco estreia no Novo Cais e preserva trilhos da segunda ferrovia mais antiga do Brasil

Ambientes da CASACOR Pernambuco exploram o tema "Mente e Coração" (Foto: Walter Dias)

Após quatro anos no Bairro do Recife, a CASACOR Pernambuco estreia em novo endereço nesta quinta-feira (29), nos galpões do Novo Cais, no bairro de São José. Até 13 de dezembro, a mostra reúne 35 ambientes assinados por 51 profissionais em uma área superior a 3 mil m², distribuída por 11 galpões.

A edição de 2026, cujo tema é “Mente e Coração”, apresenta projetos de arquitetura, design, decoração e paisagismo. Parte desses espaços terá visitação gratuita, independentemente da compra de ingressos para a mostra. Para acessar os demais ambientes, os ingressos estão disponíveis pelo site da CASACOR, com 20% de desconto.



A programação contempla studios, apartamento voltado à terceira idade, escritório de advocacia, suíte funcional e spa, além de espaços dedicados à gastronomia, ao comércio, à literatura, ao artesanato e à realização de eventos. Entre as novidades desta edição estão um estúdio de pilates e um apartamento sustentável pensado para pessoas idosas, além da ampliação da participação de profissionais de diferentes origens.

“Trouxemos nomes novos da cena da arquitetura, incluindo do interior e de fora de Pernambuco, que fazem sua estreia na mostra. Por outro lado, seguimos com parcerias antigas com arquitetos que há alguns anos sempre marcam presença”, explica Carla Cavalcanti, uma das sócias da CASACOR Pernambuco ao lado de Gabriela Coutinho e Isabela Coutinho.

A escolha do Novo Cais mantém a tradição do evento em ocupar edificações com relevância histórica e cultural, mas desloca o evento para outra área central do Recife. A preservação dos elementos originais do complexo é um dos destaques do projeto, que incorpora os trilhos da segunda ferrovia mais antiga do Brasil à concepção dos ambientes.

“Estaremos mais uma vez num ambiente de preservação e história do Recife, o bairro de São José, que carrega consigo a memória do local. Nesta edição, vamos preservar os trilhos da segunda ferrovia mais antiga do Brasil, que fizemos questão de manter e agregar ao projeto, numa mistura de novo e antigo, trazendo encantamento e pertencimento aos visitantes”, conta Isabela Coutinho.



Assinado por Mário Santos, o masterplan — projeto que orienta a organização espacial da mostra — utiliza os trilhos como elemento central da circulação entre os galpões. O Recentro, órgão criado em 2021 pela Prefeitura do Recife, também participa da iniciativa.

No espaço dedicado ao programa, o público poderá conhecer um bonde criado pelo artista Leopoldo Nóbrega, em referência ao período em que os trilhos faziam parte do cotidiano da mobilidade recifense.