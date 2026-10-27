Barbatuques celebra trajetória na música corporal com shows e oficinas na CAIXA Cultural Recife

Grupo paulista apresentam no Recife os espetáculos "Tum Pá 10 anos!" e "Barbatuques 25 anos", em temporada na CAIXA Cultural desta sexta-feira (30) a 8 de novembro

Grupo paulista Barbatuques foi criado há 26 anos (Beto Assem/Divulgação)

Conhecido por usar o corpo humano como instrumento musical, o grupo paulista Barbatuques traz dois de seus espetáculos para a CAIXA Cultural Recife, dentro da “Ocupação Barbatuques”, que vai desta sexta-feira (30) até 8 de novembro. Além das apresentações, seus integrantes ainda vão ministrar oficinas de música corporal e participar de bate-papo, para adultos e crianças. Os ingressos para os shows estão à venda no site da instituição por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Os interessados em participar da atividade formativa devem preencher um formulário disponível no mesmo local.

Na capital pernambucana, o grupo apresenta os shows comemorativos “Tum Pá 10 anos!” e “Barbatuques 25 anos”. O primeiro deles é o primeiro projeto infantil do grupo, criado há 10 anos para apresentar o universo da música e da percussão corporal de maneira lúdica, descontraída e interativa. O projeto inclui músicas do cancioneiro popular brasileiro, como “Caindo Fulô” e “O Sapo não lava o pé”, adaptadas para a proposta do grupo, além de outras autorais, como o hit “Você Chegou”, do filme “Rio2”. As sessões para ver o espetáculo serão nas sextas e sábados, às 15h, e nos domingos, às 11h e às 15h.

Já o show “Barbatuques 25 anos” terá apresentações às sextas e sábados, às 20h. O show celebra os já mais de 26 anos de carreira do grupo, com um repertório de clássicos como "Barbapapa's Groove" (a primeira peça de percussão corporal composta por Fernando Barba), o hit "Baianá" e "Baião Destemperado". Além de músicas lançadas recentemente, como os singles que o grupo reuniu na coletânea "Barbatuques Convida”, lançada em janeiro de 2026, com convidados.

Ao vivo, o grupo funciona como uma orquestra orgânica de música corporal, ressoando a musicalidade de variados cantos do mundo, sempre destacando a nossa brasilidade. O grupo é formado por André Hosoi, André Venegas, Giba Alves, Helô Ribeiro, João Simão, Luciana Cestari, Lu Horta, Mairah Rocha, Maurício Maas, Renato Epstein e Taís Balieiro.

Oficinas:

Durante a temporada no Recife, o grupo ministra as oficinas "Vivência Barbatuques” em quatro turmas gratuitas, conforme faixa etária, aos sábados, às 10h, para crianças de 8 a 15 anos, com a disponibilidade de 20 vagas por turma e para o público acima de 16 anos, com disponibilidade de 40 vagas por turma.

A atividade é uma experiência prática de música corporal que ensina os participantes a descobrir o corpo como instrumento musical, com jogos rítmicos, exercícios de coordenação, práticas de escuta e dinâmicas de improvisação.

Serviço:

[Música] Ocupação Barbatuques na CAIXA Cultural Recife

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos: link disponível no site da CAIXA Cultural Recife

Show Barbatuques 25 anos

Datas: dias 30 e 31 de outubro; 6 e 7 de novembro (às sextas e sábados)

Horário: 20h

Duração: 70 minutos

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)



Show Tum Pá 10 anos!

Datas: de 30 de outubro a 1º de novembro; e de 6 a 8 de novembro (sexta-feira a domingo)

Horário: 15h (às sextas e sábados), às 11h e às 15h (domingos)

Duração: 60 minutos

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

