Menos é Mais volta ao Recife com o projeto "Churrasquinho" e promete 4h de pagode neste sábado

Menos é Mais leva show com hits nacionais e convidados especiais ao Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no Grande Recife, a partir das 14h

(Foto: @hypefilms @fabicph)

Em seu terceiro momento com o público pernambucano, o grupo Menos é Mais traz o projeto “Churrasquinho” para a área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, no Grande Recife, com uma programação de quatro horas de pagode, começando às 14h. O repertório traz sucessos como "P de Pecado", "Coração Partido" e "Pela Última Vez", que já reuniram mais de 184 mil pessoas ao redor do Brasil. Os ingressos para a edição olindense estão à venda pela plataforma Ingresse, com valores a partir de R$ 170 (meia).

A apresentação ganha força no clima de proximidade do palco 360º, resgatando o formato tradicional das rodas de samba. A Área VIP oferece um espaço descoberto em frente ao palco, com visão privilegiada, praça de alimentação, bares e banheiros exclusivos.

Percussionista e um dos fundadores, Goes convida entusiasmado a plateia do estado a participar do encontro. “A gente se amarra em cantar em Pernambuco! A galera sempre joga a energia lá em cima e canta o show todo na mesma potência. Já nos sentimos em casa e, com certeza, vamos fazer mais um show histórico. Esperamos todo mundo lá pra curtir com a gente”, projeta.

Além de Recife, a turnê de 2026 já marcou presença em Ribeirão Preto, Fortaleza, Belém, Vila Velha, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo. Após a passagem pela capital de Pernambuco, o quarteto formado por Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga segue com a turnê para Porto Alegre e Salvador.

