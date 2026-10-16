No Recife, Marcelo Serrado e faz do palco um divã bem-humorado com o monólogo 'Terapia'

Ator participa de lançamento do livro 'Fora do Roteiro', nesta sexta (16), e, no fim de semana, se apresenta no Teatro Luiz Mendonça com espetáculo de sucesso

(Foto: Aline Mariz)

Dois encontros com Marcelo Serrado no palco aguardam o público pernambucano neste fim de semana. Após chegar ao Recife para uma noite de autógrafos na Galeria Janete Costa, onde lança, nesta sexta-feira, às 20h, o livro “Fora do Roteiro” (Editora Sextante), o ator apresenta a comédia “Terapia”, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, neste sábado (17), às 20h, e no domingo (18), às 19h, com ingressos à venda na plataforma INTI, a partir de R$ 70 (meia-entrada).

Tanto o livro quanto o monólogo surgiram de experiências pessoais do artista. Na obra literária, ele recorda sua infância, problemas com ansiedade e, sobretudo, o poder transformador do teatro. Já a peça é ao mesmo tempo confissão e sátira de um homem com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) à beira de um ataque de nervos — e de risadas.

Em entrevista ao Diario, ele revela que a construção do texto parte de um lugar profundamente pessoal, mas que o resultado é majoritariamente ficcional. “Cerca de 80% não é especificamente sobre mim, mas toda a proposta dialoga com as minhas vivências. Tem sido incrível ver o espetáculo lotando plateias no Brasil inteiro. É um sinal de que as pessoas estão buscando conversas sobre saúde mental, sobre processos terapêuticos”, afirma.

As inquietações de Marcelo ganham tons de humor e improviso, com interações com o público que tornam as ideias ainda mais fáceis de relacionar com a própria experiência. Com duração média de 70 minutos e classificação indicativa de 14 anos, o texto é de autoria do próprio ator, em parceria com Guilherme Rocha, enquanto a direção é assinada por Fernando Ceylão.

“A cada dois anos, mais ou menos, estou levando algum trabalho para o Recife, um lugar com o qual tenho uma ligação muito poderosa. Tenho certeza de que um espetáculo que discute esses temas urgentes vai se conectar e divertir a plateia pernambucana”, projeta Marcelo.

