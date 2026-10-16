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No Recife, Marcelo Serrado e faz do palco um divã bem-humorado com o monólogo 'Terapia'

Ator participa de lançamento do livro 'Fora do Roteiro', nesta sexta (16), e, no fim de semana, se apresenta no Teatro Luiz Mendonça com espetáculo de sucesso

André Guerra

Publicado: 16/10/2026 às 17:00

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/Foto: Aline Mariz

(Foto: Aline Mariz)

Dois encontros com Marcelo Serrado no palco aguardam o público pernambucano neste fim de semana. Após chegar ao Recife para uma noite de autógrafos na Galeria Janete Costa, onde lança, nesta sexta-feira, às 20h, o livro “Fora do Roteiro” (Editora Sextante), o ator apresenta a comédia “Terapia”, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, neste sábado (17), às 20h, e no domingo (18), às 19h, com ingressos à venda na plataforma INTI, a partir de R$ 70 (meia-entrada).

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Tanto o livro quanto o monólogo surgiram de experiências pessoais do artista. Na obra literária, ele recorda sua infância, problemas com ansiedade e, sobretudo, o poder transformador do teatro. Já a peça é ao mesmo tempo confissão e sátira de um homem com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) à beira de um ataque de nervos — e de risadas.

Em entrevista ao Diario, ele revela que a construção do texto parte de um lugar profundamente pessoal, mas que o resultado é majoritariamente ficcional. “Cerca de 80% não é especificamente sobre mim, mas toda a proposta dialoga com as minhas vivências. Tem sido incrível ver o espetáculo lotando plateias no Brasil inteiro. É um sinal de que as pessoas estão buscando conversas sobre saúde mental, sobre processos terapêuticos”, afirma.

As inquietações de Marcelo ganham tons de humor e improviso, com interações com o público que tornam as ideias ainda mais fáceis de relacionar com a própria experiência. Com duração média de 70 minutos e classificação indicativa de 14 anos, o texto é de autoria do próprio ator, em parceria com Guilherme Rocha, enquanto a direção é assinada por Fernando Ceylão.

“A cada dois anos, mais ou menos, estou levando algum trabalho para o Recife, um lugar com o qual tenho uma ligação muito poderosa. Tenho certeza de que um espetáculo que discute esses temas urgentes vai se conectar e divertir a plateia pernambucana”, projeta Marcelo.

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