Roberta Miranda critica ganho de seguidores de Rick após morte: "Chega a ser cruel"

Rede social do cantor que faleceu esta semana em um acidente aéreo alcançou mais de 1 milhão de novos seguidores

Cantora Roberta Miranda questiona valorização do sertanejo depois da morte (Reprodução/TV Cultura)

Roberta Miranda se manifestou sobre a repercussão da morte do sertanejo Rick, da dupla com Renner, nas redes sociais. Nesta quinta-feira (24), a cantora criticou o fato de o artista ter conquistado mais de 1 milhão de novos seguidores após morrer em um acidente de helicóptero, em Santa Catarina.

Roberta compartilhou uma publicação que questionava a mudança no número de seguidores do sertanejo depois de sua morte e defendia que os artistas sejam valorizados enquanto estão vivos.

"Rick ganhou 1 milhão de seguidores porque morreu. Isso não faz sentido algum. Valorizem as pessoas em vida! Todo mundo tem algo bom para falar de você, só estão esperando você morrer para postar", destacou a postagem.

Ao comentar a publicação, Roberta concordou com a reflexão e lamentou que o reconhecimento tenha aumentado depois da morte do cantor. "Pensei o mesmo ... chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música", disse.

Artista lamentou movimento tardio (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Roberta Miranda relata medo de avião após acidente com Rick

Roberta Miranda compartilhou ainda um relato sobre o medo de viajar de avião após a morte do sertanejo Rick. Na tarde desta quinta-feira, a cantora contou que chegou a recuar enquanto caminhava em direção à aeronave e chorou antes de embarcar.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Roberta mostrou o momento em que estava a caminho do avião e voltou. Na legenda, explicou que precisou viajar por causa de um compromisso e falou sobre a dificuldade que enfrentou para embarcar.

"RESPEITO!! COM TODO RESPEITO! Tive que vir pois tinha um compromisso inadiável!! Chorei...", disse.

Na sequência, a cantora contou que tem síndrome do pânico e afirmou que só conseguiu seguir viagem depois de receber o apoio da empresária e amiga Célia Maratori. "Quis desistir, pois todos sabem da síndrome de pânico sobre avião que tenho! Célia voltou e me abraçou É…. Amo vocês !!", escreveu.

Roberta Miranda lamenta morte de Rick

Em uma postagem anterior, a cantora também relembrou a apreensão causada pelo desaparecimento do helicóptero que transportava Rick e outras quatro pessoas. A aeronave perdeu comunicação durante o trajeto pela serra catarinense e foi localizada na última terça-feira, 22, completamente destruída.

"Dia triste, né? Acordar com uma notícia dessa, onde todos nós estávamos em oração, tentando ter uma luz de esperança pra que o Rick e também todos do avião tivessem vida", falou.

O acidente aconteceu na segunda-feira, 21. O helicóptero, um Bell 430 de matrícula PP-MGR, havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim. Além de Rick, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, do projeto O Poder do Network, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto.

O velório do sertanejo acontece nesta quinta-feira, 24, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo informações exibidas pela Record, o cantor Renner apareceu visivelmente abalado diante da despedida do amigo e parceiro de longa data.

Ainda de acordo com a emissora, Renner preferiu não conversar com a imprensa.

A cerimônia acontece de forma reservada e reúne apenas familiares e amigos próximos. Por isso, jornalistas e fãs acompanham a movimentação do lado de fora do cemitério.