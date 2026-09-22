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Luiz Martins traz ao Recife exposição que usa iconografia de orixá para refletir sobre vida e morte

Artista plástico mineiro apresenta a exposição "Ogunhê", que faz referência ao orixá Ogum e se expande para novos significados para a vivência humana a partir de suas memórias pessoais

André Guerra

Publicado: 22/09/2026 às 06:00

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Luiz Martins espera que público se surpreenda com caráter abstrato da exposição, sua primeira individual no Recife/Foto: Pedro Martins

Luiz Martins espera que público se surpreenda com caráter abstrato da exposição, sua primeira individual no Recife (Foto: Pedro Martins)

O olhar espiritualizado sobre a arte vem guiando há muitos anos o trabalho de Luiz Martins, ainda que sua obra se desdobre em várias outras possibilidades. Pela primeira vez no Recife, o artista plástico mineiro, natural de Machacalis, traz “Ogunhê”, que evoca Ogum em um sincretismo religioso que reúne leituras filosóficas e visuais da matéria, em especial o ferro, a madeira e a terra. Esse projeto pode ser conferido na abertura da mostra, marcada para esta quarta-feira (23), às 19h, na Galeria Base, em Boa Viagem — e ficará disponível de segunda a sexta, das 9h às 18h, até o dia 13 de novembro.

O artista veio ao Recife anos atrás para conceber visualmente a festa da campanha de uma marca, mas sua relação com Pernambuco vem de muitos anos. “Minha pesquisa artística inteira tem conexão com expositores e galeristas da cidade e, como esse projeto vem sendo pensado há muitos anos, como a maior parte das minhas exposições, decidi que ela tinha de ter uma lógica expográfica específica para esta montagem”, explica Luiz em entrevista ao Diario.

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Inédita, “Ogunhê” passou alguns meses exposta em São Paulo e, para a capital pernambucana, portanto, chega em formato reduzido e adaptado ao espaço disponível, mas não sem sua essência preservada. Dezenas de quilos de sal grosso cobrem o piso, enquanto obras brancas compõem as paredes, e uma mesa branca coberta de sal traz uma louça branca na quina e uma taça de cristal com água.

O artista plástico descreve a exposição como uma forma diferente de olhar para a sequência de nascimento, vida e morte. “Meu trabalho é feito para questionar pensamentos e questionar a história. O espaço é pensado como um momento de purificação e reflexão”, afirma, acrescentando que a religiosidade permeia naturalmente sua construção estética, mas sem se tornar o centro gravitacional dela. “Vou inserindo tópicos relacionados a mim como ser humano, e a Umbanda faz parte da minha vida. Desde que fui convidado a desenvolver a ‘Ogunhê’, quis trazer esse assunto sem falar de religião. Meu trabalho tem referências ao meu orixá, nas cores, na terra e no metal, mas não é especificamente sobre isso”.

O roteiro expográfico da versão recifense da mostra recorta elementos da vida e da morte com uma personalidade bastante própria, que desafia o público a compreender além do visível. Luiz Martins torce para que os visitantes se surpreendam, sejam eles familiarizados com a iconografia de Ogum ou não. “As pessoas que tiverem a oportunidade de abrir a mente para a exposição, livres de qualquer tipo de intolerância religiosa, vão perceber que o que eu apresento para elas é um lado mais abstrato disso”, salienta.

O percurso de ‘Ogunhê’ funciona como um portal para o reconhecimento da transitoriedade de aspectos da vida humana em contraste com a temporalidade das matérias propostas pela exposição. Ansioso para compartilhar suas experiências e memórias com o público pernambucano em sua primeira individual no estado, Luiz espera que este projeto seja apenas o começo de uma longa relação com um território que está tão fixado em seu imaginário, e que, a partir desta semana, se tornará parte definitiva dele.

“Não vejo a hora de notar essa surpresa no olhar das pessoas que esperam uma coisa da mostra e verão outra. Em São Paulo, as reações me deixaram muito feliz e sinto que aqui será mais forte ainda”, completa o artista na entrevista.

Galeria Base , Luiz Martins , Ogunhê
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