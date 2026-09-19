'Feito Pipa' aposta em divulgação e distribuição internacional em campanha rumo ao Oscar

Lázaro Ramos interpreta pai do protagonista (Paris Filmes/Divulgação)

A Academia Brasileira de Cinema anunciou, na última semana, "Feito Pipa" como o representante do país na disputa pelo Oscar 2027 na categoria de Melhor Filme Internacional. O país marcou presença competitiva nas últimas duas edições do grande prêmio hollywoodiano, vencendo com “Ainda Estou Aqui” a sonhada estatueta e conquistando quatro históricas indicações com “O Agente Secreto”. Por isso, é natural tanto a comoção quanto a pressão em torno do singelo drama cearense sobre a relação do pequeno Gugu (Yuri Gomes), apaixonado por futebol e maquiagem, com sua avó Dilma (Teca Pereira).

Para entender os próximos passos e o atual estado da campanha do longa, o Diario conversou com o diretor, Allan Deberton (de “Pacarrete”), que relembra o trajeto de acolhimento que “Feito Pipa” vem agregando desde o início do ano. “Já no Festival de Berlim, a gente percebeu a forte conexão do filme com o público e vem trabalhando ele a partir da percepção desse afeto que ele é capaz de provocar, o que se provou ainda mais nos outros festivais internacionais por onde passamos e, claro, com a passagem pelo Festival de Gramado”, destaca.

O longa já garantiu distribuição na Europa, na América Latina e em plataformas de streaming. Allan afirma que o momento é de buscar maneiras de o filme ser mais visto e garantir uma boa distribuição nos Estados Unidos, que concentra a maior parte de votantes do Oscar.

“Temos conversas em andamento tanto com possíveis distribuidoras quanto com pessoas que podem participar desse processo tão importante de campanha. Estamos sendo cautelosos para entender quais as peças chaves que devem estar com a gente”, revela. “Temos que lembrar que filmes de diversos países vão disputar esse espaço e acho que ser gigante não é necessariamente uma vantagem. Nossa preocupação é que o trabalho de divulgação seja bem coordenado e sobretudo muito afetivo”.

No dia 15 de dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgará a pré-lista com 15 filmes que disputarão as cinco vagas finais da categoria internacional do Oscar. Para o diretor do filme, a seleção é uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma forma de o filme ser, acima de tudo, abraçado pelo país. “Estamos vivendo uma chance de fazer com que o filme colabore com esse novo momento do cinema brasileiro. Queremos encher as salas novamente e acho que esse filme tem um viés acessível e humano que pode ser a chave disso”, projeta Deberton.

A lista final de indicados sai no dia 21 de janeiro de 2027. "Feito Pipa" estreia nos cinemas no dia 5 de novembro de 2026.

