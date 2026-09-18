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Novo ‘Resident Evil’ funde horror e comédia para criar autêntica atmosfera de gameplay

Zach Cregger (de 'A Hora do Mal') comanda reboot da franquia, que já está em cartaz nos cinemas

André Guerra

Publicado: 18/09/2026 às 20:42

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Longa funciona como uma longa sequência de 'survival horror' em tempo quase real/Sony/Divulgação

Longa funciona como uma longa sequência de 'survival horror' em tempo quase real (Sony/Divulgação)

A tentativa de retomar a marca poderosa de “Resident Evil” com uma das principais vozes do cinema de horror atual é o ponto de partida desse reboot da franquia, baseada na popular saga de videogame lançada no Japão em 1996. Diretor dos aclamados “Noites Brutais” e “A Hora do Mal”, Zach Cregger assume aqui o desafio de imprimir novidade à 8ª adaptação dos jogos para as telas. Curiosamente, é da objetividade e da simplificação que ele extrai o antídoto da questão: o retorno ao básico da experiência dos jogos.

Neste “Resident Evil”, que está em cartaz, o entregador de medicamentos Bryan (Austin Abrams) recebe o dobro do seu pagamento comum para entregar uma importante encomenda no Hospital Geral de Raccoon City. Já na estrada, coberta de neve, tudo dá errado após um atropelamento e um trajeto simples se torna uma corrida desesperada por sobrevivência em meio ao apocalipse zumbi.

A primeira leva de adaptações de “Resident Evil”, com seis filmes, foi majoritariamente comandada por Paul W. S. Anderson, e Milla Jovovich virou o rosto da franquia entre 2002 e 2016. Em 2021, “Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City”, de Johannes Roberts, tentou reiniciar tudo com novos personagens, mas teve baixa adesão tanto da crítica quanto da bilheteria.

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Apesar da legião de fãs pesar nas críticas aos filmes pela falta de fidelidade aos jogos, Zach Cregger segue a tradição de ignorar a estrutura do material original e, por outro lado, abraça como nenhum outro “Resident Evil” a proposta de um autêntico gameplay. Bryan, o protagonista, tem uma única missão e uma personalidade limitada pelas suas cômicas reações de susto (a maioria delas arranca gargalhadas genuínas). Todos os coadjuvantes que surgem obedecem à mesma função de botar a ação para frente sem pretensões dramáticas, o que é, neste caso, uma grande vantagem.

Excelente em misturar o grotesco com a comédia nervosa, que intensifica a tensão sem diluir a atmosfera de horror, o cineasta teve toda a liberdade para brincar com a iconografia do game à vontade e fez disso seu triunfo. Evitando grandes explicações e conceitos, ele deduz que o espectador já conhece as regras do universo e do cinema de zumbi de modo geral (em todas as suas ramificações).

A fotografia usa à perfeição a escuridão e as possibilidades do espaço negativo. Como demonstrado na primeira hora de "Noites Brutais" e em quase todo "A Hora do Mal", Cregger é um dos mais hábeis cineastas em atividade para manipular a iminência do perigo. Ele poe ser também profundamente violento e, naturalmente, "Resident Evil" dá diversas oportunidades para surtos de sanguinolência.

Mesmo que o pique da tensão perca fôlego no final do segundo ato com repetições de gags visuais, a sequência de horror corporal no terceiro é impagável — e ainda abre inúmeras possibilidades para as continuações, que devem ser confirmadas em breve.

Cinema , resident evil , videogame
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