SPA das Artes volta a ocupar o Recife com mais de 40 atrações gratuitas, incluindo shows e imersões

11º SPA das Artes promove, deste sábado (19) até o dia 27 deste mês, uma grade de atrações que inclui exposições, imersões, vivências, exibições e shows

Juçara Marçal (da banda Metá Metá), Ava Rocha e IDLIBRA (Divulgação)

O retorno, 15 anos depois, do evento que mobilizou diferentes públicos recifenses é um dos principais assuntos da agenda cultural deste mês. Tomando conta de ateliês, museus e espaços abertos da cidade, o 11º SPA das Artes promove, deste sábado (19) até o dia 27 deste mês, uma grade de atrações que inclui exposições, imersões, vivências, exibições e shows, contando ainda com o lançamento do projeto Mapa das Artes e com a Mostra SPA de Videoarte.

Enquanto a banda Metá Metá (SP) e DJ Vibra (PE) serão destaque na abertura, no Pátio de São Pedro, a partir das 16h40, o SPA encerra este ano com apresentação da cantora, compositora e cineasta Ava Rocha (RJ) e da DJ IDLibra, a partir das 16h, no mesmo local. A programação completa é gratuita e conta com mais de 40 atividades. Entre elas estão mais de 20 ações de rua, que passam ainda pelos parques da Tamarineira, Treze de Maio e Dona Lindu; as praças do Diario, da República e da Estância; as ruas da Aurora e do Sol, Bispo Cardoso Ayres; além da praia de Boa Viagem e do Mercado de Casa Amarela.

Durante os anos 2000, o SPA se consagrou como um momento especial no calendário artístico nacional e, nesta edição histórica de retomada promete reforçar o caráter diverso do evento. “É impossível afirmar o que vem pela frente nas próximas edições, mas acredito que a chave de tudo é a renovação. Não podemos cristalizar tudo em um único modelo artístico. Nossa curadoria está sempre atenta ao que está surgindo e, ao mesmo tempo, reforçando o legado desses grandes nomes que nos inspiram”, salienta Bia Melo, chefe do setor de Artes Visuais na Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR), da prefeitura da cidade, responsável pela realização do evento.

O SPA conta com a adesão de 10 espaços culturais, com ativações de ateliê que incluem desde oficinas artísticas a exposições, ateliê aberto, noites de performances, vivências e imersões artístico-educativas para crianças. O “SPAzinho das Artes”, de Nando Zevê e Camila Falcão, do Ateliê Boitatá, é destinado ao público infantil do bairro de Casa Amarela e leva, entre os dias 20 e 27, oficina, aula de campo e exposição coletiva com obras de Zevê e das crianças participantes.

Outro destaque fica por conta da Casa Lontra, no bairro da Boa Vista, que terá ativação noturna entre os dias 24 e 26, sempre das 19h à 1h. Haverá ainda uma exposição permanente de trabalhos do artista gráfico Tiago West, falecido em fevereiro deste ano.



Em entrevista ao Diario, Bia Melo enfatiza ainda a importância da Mostra Videoarte para esta edição, que reúne 11 trabalhos dos artistas Nicole Barbosa, Juliana Lima, Pablo Vieira (Sociedade T), Geórgia Mendes, Gabriel Bicho, Juliana Notari, Irma Brown, Wagner Montenegro, Alana Barbo, Lua Lim e Marina Mahmood, com diferentes temáticas e formatos, que duram de 2 a 19 minutos. “É um formato em que diferentes artes se encontram para reforçar a integração entre elas e delas com a cidade. Estamos muito orgulhosos de cada um dos trabalhos”, salienta a curadora.

O Paço do Frevo, nos dias 21, 23 e 25, vai promover três rodas de conversa gratuitas sobre a produção das artes visuais contemporâneas, tendo como base as ideias de memória, insurgência e resistência. Jota Mombaça, escritora potiguar prestigiada no circuito europeu, vai abrir a programação dos debates com a roda Recuse-se a sair do planeta: Arte Contemporânea e Insurgência Elemental, no dia 21, às 16h, ao lado da artista pernambucana Abinel Nascimento.

Cada espaço à sua forma e cada artista com seu próprio movimento impulsionam o desejo coletivo do projeto de retomar suas raízes e se manter no calendário cultural da cidade, desta vez, de maneira perene.

A programação completa pode ser vista na página do Instagram da FCCR: @culturadorecife.

