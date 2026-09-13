Avião com Rey Vaqueiro pega fogo; cantor faria shows em Pernambuco neste domingo (13)

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia oito pessoas na aeronave e todas foram retiradas em segurança

Avião pegou fogo após sair de pista durante pouso (Divulgação/CBMRN)

Um avião que transportava o cantor Rey Vaqueiro e sua equipe pegou fogo após sair da pista durante um pouso em Parelhas, no Rio Grande do Norte, neste domingo (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia oito pessoas na aeronave e todas foram retiradas em segurança.

O cantor tinha feito um show em Moreno, no Grande Recife, e se apresentaria em Parelhas durante a madrugada.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai apurar a causa da ocorrência.

Após o acidente, Rey Vaqueiro cancelou os shows que faria em Custódia, no Sertão de Pernambuco, e em Canhotinho, no Agreste, neste domingo (13).

Um comunicado divulgado no perfil do cantor no Instagram destaca que os ocupantes do avião estão bem e que as apresentações serão remarcadas em breve. Leia a nota:

"Informamos que os shows da Banda Rey Vaqueiro, que seriam realizados hoje, 13 de setembro, nas cidades de Custódia–PE e Canhotinho–PE, estão cancelados.

O cancelamento ocorre em razão do incidente envolvendo a aeronave do artista na noite anterior, o que impossibilitou o cumprimento da agenda prevista para hoje.

Ressaltamos que todos os ocupantes da aeronave, incluindo o cantor Rey Vaqueiro, estão bem e recebendo todos os cuidados médicos necessários. Felizmente, não houve ferimentos graves.

As duas apresentações serão remarcadas em breve, e as novas datas serão divulgadas posteriormente.

Agradecemos a compreensão do público, dos contratantes e de todos os envolvidos."