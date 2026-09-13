Galo da Madrugada, bonecos gigantes, Boi da Macuca, caboclos de lança e o calunga do Homem da Meia-Noite marcaram presença

João Gomes leva um pedaço do carnaval de Pernambuco ao Rock in Rio (Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O cantor João Gomes levou um pedaço do carnaval de Pernambuco para sua estreia no Rock in Rio, nesse sábado (12), fazendo o frevo ecoar para milhares de pessoas.

Galo da Madrugada, bonecos gigantes, Boi da Macuca, caboclos de lança e o calunga do Homem da Meia-Noite marcaram presença. Com o Maestro Spok, João Gomes cantou Frevo Mulher, de Zé Ramalho.















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"No meu coração, eu sentia que era algo impossível de acontecer comigo. E hoje a gente vem trazendo a mesma intenção de mostrar toda uma cultura e dar continuidade a um sonho. E a gente agradece muito a todo mundo do Rock in Rio por deixar a gente fazer a festa de uma forma diferente. Participar de um grande festival de rock como esse é ser mais nordestino ainda", disse o cantor em vídeo publicado pelo festival.