Músico curitibano Bruno Hrabovsky revive clássicos do Queen em dois concertos de piano no Recife

As apresentações serão nos dias 11 e 12 de setembro, revivendo os clássicos de uma das bandas icônicas do rock mundial; os Ingressos já estão à venda no site Guichê Web

Artista já veio se apresentar outras cinco vezes no Recife (Foto: Adriano Arantos)

Retornando ao Recife com o projeto “Rock ao Piano” para dois concertos no Teatro de Santa Isabel, nesta sexta (11) e sábado (12), o artista curitibano Bruno Hrabovsky traz apresentações dedicadas ao Queen novamente, após ter vindo a Pernambuco com este show em 2022.

O seu trabalho, que revisita a obra de ícones do gênero, já viajou por diferentes estados brasileiros nos últimos 13 anos e passou cinco vezes pela cidade com outros especiais, consolidando fãs dedicados e presentes. Os ingressos estão disponíveis através do Guichê Web e custam a partir de R$ 30 (meia-entrada do Camarote B).

Bruno detalha a imponência deste cenário para uma apresentação desta ambição. “O teatro é lindíssimo, tem uma acústica muito especial e o (piano) Steinway se encontra em ótimas condições. É uma alegria poder tocar nesse palco e com este instrumento, sem dúvida. Sempre fui muito recebido também pela equipe da casa”, diz o artista. “A ideia do espetáculo é fazer uma homenagem à banda britânica, seguindo em ordem cronológica a trajetória do grupo e apresentando músicas com sonoridades diferentes e pelo menos uma composição de cada um dos quatro integrantes”, explica.

O projeto busca traçar uma narrativa da história do Queen — composto pela icônica formação com Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon —, mas a partir de concessões. Algumas etapas e canções tiveram que, naturalmente, ser cortadas em função do formato e tempo do show. Bruno se mostra satisfeito com o feedback que vem recebendo do resultado. “É bastante realizador ver os fãs da banda dando seus depoimentos emocionados no encontro do hall, pedindo fotos após o espetáculo e demonstrando seu afeto”, enaltece.

O repertório inclui 18 faixas icônicas dos artistas que marcaram época, incluindo "Somebody to Love", "Under Pressure", “Mother Love", "Spread Your Wings", "Radio Ga Ga" e, claro, “Bohemian Rhapsody”. Rock ao Piano estreou em 2013, a partir do especial dedicado ao Queen e, seis anos depois, em 2019, viria a assumir a proposta atual. Seu lançamento foi atrasado pela pandemia, mas, em 2022, veio a estreia nacional, com o Recife já dentro da primeira temporada.

