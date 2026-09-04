Rock in Rio muda horário do show de Elton John; confira nova programação
O festival tem início nesta sexta-feira (4) e segue durante os dias 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
Publicado: 04/09/2026 às 10:48
Terrorista foi identificado antes da apresentação de Elton John, em Londres. Foto: Peter Parks/AFP ()
O Rock in Rio 2026 alterou os horários dos shows desta segunda-feira (7), dia que terá Elton John e Gilberto Gil no Palco Mundo. A principal mudança é na apresentação do cantor britânico, que agora começa às 23h, mais de uma hora antes do previsto inicialmente. O festival tem início nesta sexta-feira (4) e segue durante os dias 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
Elton John subiria ao palco à 0h05. Com a mudança, o show deve terminar por volta de 0h45. A apresentação será a única do artista no Brasil nesta passagem e marca seu retorno aos grandes palcos após a pausa anunciada em 2023.
Os horários do Palco Sunset também foram antecipados. Laufey, por exemplo, se apresenta às 21h55, em vez das 22h45 previstas anteriormente. O palco New Dance Order não teve alterações na programação.
Os ingressos para o dia 7 estão esgotados. Elton John será o headliner do Palco Mundo, que também recebe Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza, com participação de Roberto Menescal.
Veja os novos horários do Rock in Rio nesta segunda-feira (7).
Palco Mundo
- 23h - Elton John
- 20h30 - Gilberto Gil
- 18h15 - Jon Batiste
- 16h10 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
- 21h55 - Laufey
- 19h50 - Péricles canta Motown
- 17h10 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes
- 15h - Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order
- 1h30 - Fatboy Slim
- 0h - Aline Rocha
- 22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon
- 21h05 - Max Styler
Espaço Favela
- 18h20 - Belo
- 16h30 - Mart’nália
- 14h40 - Tiee
Palco Supernova
- 20h05 - Alee
- 17h30 - Zeca Veloso
- 15h40 - Melly
- 14h10 - Maui
Palco Global Village
- 18h20 - João Bosco
- 16h30 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
- 14h40 - Wanda Sá
O Rock in Rio 2026 ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Entre os nomes desta edição estão Foo Fighters, Maroon 5, Stray Kids, J Balvin, Demi Lovato e Avenged Sevenfold.